L'australien CLS et le suisse Vifor Pharma confirment discuter d'une fusion

par Byron Kaye

SYDNEY (Reuters) - Le géant australien de biopharmacie CSL et le fabricant suisse de médicaments Vifor Pharma ont confirmé lundi avoir engagé des discussions en vue d'un possible rapprochement dans le cadre d'une transaction estimée, selon les médias australiens, à quelque 10 milliards de dollars australiens (6,34 milliards d'euros).

Les négociations, déjà évoquées une première fois dans la presse début décembre, surviennent alors que CLS, la quatrième plus grande entreprise australienne, s'efforce de diversifier ses activités pour générer de la croissance.

"Vifor est en discussion avec CSL au sujet d'une éventuelle transaction. Aucune décision n'a encore été prise et il n'y a pas de calendrier pour cela", a déclaré Vifor Pharma.

Si elle aboutit, une telle transaction serait la plus importante acquisition pour CSL et lui donnerait accès aux traitements de Vifor pour la carence en fer, les maladies cardio-rénales et la néphrologie.

La confirmation des discussions a fait grimper le cours de bourse de Vifor. Le titre s'adjugeait plus de 15% dans les premiers échanges pour atteindre 136,75 francs suisses (131,27 d'euros), portant sa capitalisation boursière 8,87 milliards de francs, contre 7,68 milliards de francs vendredi.

(Reportage Byron Kaye à Sydney, Shashwat Awasthi et Sameer Manekar à Bangalore; Dagmarah Mackos pour la version française, édité par Matthieu Protard)