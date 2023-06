L'Australie va bloquer la construction d'une nouvelle ambassade russe

par Renju Jose SYDNEY, 15 juin (Reuters) - Le gouvernement australien a annoncé jeudi qu'il allait transmettre au Parlement un texte visant à annuler le bail obtenu par la Russie pour un terrain destiné à construire une nouvelle ambassade dans la capitale Canberra, citant des motifs de sécurité nationale. Cette décision intervient après un litige de longue date à propos du site obtenu par Moscou. Un tribunal fédéral a jugé le mois dernier que l'arrêté d'expulsion pris par l'autorité en charge des affaires de la ville était invalide. "Le gouvernement a reçu un avis de sécurité très clair concernant le risque représenté par une nouvelle présence russe si près du Parlement", a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese. "Cette décision est prise dans l'intérêt de la sécurité nationale australienne", a-t-il ajouté devant des journalistes. Anthony Albanese a indiqué que son gouvernement avait agi vite pour s'assurer que le terrain loué par la Russie ne devienne pas une présence diplomatique officielle. L'annulation de ce bail n'affectera en rien l'actuelle ambassade russe à Canberra. La ministre de l'Intérieur, Clare O'Neil, a déclaré que le "problème principal" concernant la deuxième ambassade russe était sa localisation - le terrain est adjacent au siège du Parlement. Soutenu par l'opposition, le projet de loi gouvernemental devrait être approuvé par les deux chambres parlementaires. Anthony Albanese a déclaré que son gouvernement anticipait une "réponse" de Moscou après cette décision. "Nous ne nous attendons pas à ce que la Russie soit dans une position d'évoquer le droit international, étant donné son continuel et effronté rejet de celui-ci avec son invasion de l'Ukraine", a dit le dirigeant. Canberra fait partie des principaux soutiens hors-Otan de Kyiv. (Reportage Renju Jose; version française Jean Terzian)