L'Australie souhaite toujours accueillir la Coupe du monde de football 2034













(Reuters) - Le directeur général de la Fédération d'Australie de football, James Johnson, a déclaré jeudi qu'il étudiait toujours la possibilité d'organiser la Coupe du monde masculine en 2034, bien que la Confédération asiatique de football (AFC) se soit prononcée en faveur de l'Arabie saoudite. La Fédération internationale de football (Fifa) a annoncé mercredi que l'édition 2030 de la Coupe du monde serait organisée conjointement par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, tandis que trois rencontres auront lieu en Amérique du Sud pour marquer le centenaire de la compétition. La Fifa a ensuite invité les pays d'Asie et d'Océanie à soumettre leur candidature pour 2034, ce que la Fédération d'Arabie saoudite de football a fait dans la foulée. "Toute la famille du football asiatique sera unie pour soutenir l'initiative capitale du Royaume d'Arabie saoudite", a salué le président de l'AFC, le Cheikh Salman Bin Ibrahim Al Khalifa. L'Australie, qui est passée de la confédération d'Océanie à la Confédération asiatique en 2006, avait déjà annoncé son intention de poser sa candidature pour le tournoi de 2034 et James Johnson a déclaré dans un communiqué que rien n'avait changé. Les hôtes potentiels ont jusqu'au 31 octobre pour confirmer leur intérêt. La Coupe du monde 2026, qui réunira 48 équipes, sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. (Reportage Aadi Nair à Bangalore, version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)