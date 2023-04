L'Australie revoit ses priorités de défense, veut renforcer sa capacité de frappe

par Kirsty Needham CANBERRA (Reuters) - L'Australie va prioriser les capacités de frappe de précision à longue portée, la production intérieure de missiles guidés et la diplomatie, selon les points clé d'un rapport rendu public lundi qui recommande le plus important remaniement en matière de défense depuis la Deuxième Guerre mondiale. D'après le document, les Etats-Unis ne sont plus le "leader unipolaire de l'Indo-Pacifique", la concurrence intense entre Washington et Pékin redéfinit la région, avec un risque de conflit. Par ailleurs, les bases du nord du pays auront une mission de dissuasion et de protection des routes commerciales et des communications, est-il écrit. Le Premier ministre australien Anthony Albanese a décrit le rapport comme le fruit des "plus importants travaux réalisés depuis la Deuxième Guerre mondiale". "Cela met en exergue un monde dans lequel les défis pour notre sécurité nationale évoluent en permanence. Nous ne pouvons nous appuyer sur des suppositions anciennes. Nous devons renforcer notre sécurité en cherchant à façonner le futur plutôt qu'attendre que le futur nous façonne", a-t-il dit devant des journalistes. Une version publique du document classifié, publiée lundi, indique que la Chine mène son plus important renforcement depuis la Deuxième Guerre mondiale, n'est pas transparente sur ses intentions et livre une concurrence stratégique dans le voisinage de l'Australie. Il faut que l'Australie "évite le plus haut niveau de risque stratégique" auquel elle fait désormais face en tant que nation: "la perspective d'un conflit majeur dans la région", est-il dit dans le document. L'Australie devrait renforcer sa collaboration avec les Etats-Unis, notamment via une planification bilatérale militaire accrue et des patrouilles communes avec l'armée américaine. Le pays doit aussi renforcer sa coopération en matière de défense avec le Japon, l'Inde, les pays du Pacifique et les pays d'Asie du Sud-Est, indique le rapport. S'agissant du budget de la défense, il devrait être accru au cours de la prochaine décennie mais devrait dans un premier temps rester stable lors des quatre prochaines années. (Reportage Kirsty Needham; version française Jean Terzian)