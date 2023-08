L'Australie ouvre son marché aux exportations de viande de porc françaises

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France a obtenu l'autorisation d'exporter de la viande de porc vers l'Australie, ce qui devrait permettre aux acteurs du secteur de diversifier leurs débouchés. Les autorités australiennes ont ouvert jeudi leur marché à la viande de porc crue française, une décision, qui met fin à des années de négociations, ont annoncé le ministère français de l'Agriculture et le syndicat des entreprises françaises des viandes dites de boucherie, Culture Viande, dans des communiqués distincts. "L'Australie (...) a validé le protocole et le certificat sanitaire d'exportation proposés par la France, qui vise à encadrer ces exportations en Australie concernant les viandes, soit des viandes fraîches, transportées congelées et destinées à la transformation", a indiqué le ministère de l'Agriculture. La France pourra ainsi diversifier ses exportations et rejoint d'autres exportateurs comme le Danemark et les Etats-Unis sur le marché australien. Cette décision intervient alors que Canberra négocie un éventuel accord commercial avec l'Union européenne. Les discussions ont achoppé en juillet, en partie sur la question d'un meilleur accès au marché pour les produits agricoles australiens tels que le boeuf. Le ministre australien du Commerce, Don Farrell, a déclaré jeudi à Reuters que l'UE pourrait investir dans le secteur des minéraux critiques en Australie, mais qu'elle devait faire une meilleure offre dans les négociations commerciales. (Reportage Gus Trompiz; version française Camille Raynaud)