L'Australie met en place un accès direct à la citoyenneté aux Néo-Zélandais

SYDNEY, 22 avril (Reuters) - L'Australie a annoncé samedi un accès direct à la citoyenneté pour les Néo-Zélandais vivant dans le pays, revenant ainsi sur des règles controversées en matière de visas, à la veille d'une visite du Premier ministre néo-zélandais Chris Hipkins. Chris Hipkins, qui doit se rendre dimanche à Brisbane, la capitale de l'Etat du Queensland, a salué cette annonce, estimant qu'il s'agissait de "la plus grande amélioration des droits des Néo-Zélandais vivant en Australie depuis une génération". La mesure, qui entrera en vigueur en juillet, signifie que les citoyens néo-zélandais vivant en Australie depuis au moins quatre ans pourront demander la citoyenneté sans devoir d'abord devenir des résidents permanents, a déclaré le Premier ministre australien, Anthony Albanese, dans un communiqué. "Nous savons que de nombreux Néo-Zélandais vivent ici avec un visa de catégorie spéciale alors qu'ils élèvent leur famille, travaillent et construisent leur vie en Australie. Je suis donc fière d'offrir les avantages que la citoyenneté apporte", a indiqué Anthony Albanese. La Nouvelle-Zélande plaidait depuis longtemps en faveur de changements depuis que les règles relatives aux visas ont été modifiées en 2001, rendant plus difficile l'obtention de la citoyenneté australienne pour les Néo-Zélandais vivant en Australie. Cette réforme devrait permettre d'aligner les droits des Néo-Zélandais vivant en Australie sur ceux des expatriés australiens vivant en Nouvelle-Zélande, a souligné le gouvernement australien. La réforme signifie aussi que les enfants nés en Australie depuis juillet d'un parent néo-zélandais établi en Australie auront automatiquement droit à la citoyenneté australienne. Environ 670.000 Néo-Zélandais vivent en Australie, tandis que 70.000 Australiens vivent en Nouvelle-Zélande. (Reportage Sam McKeith, version française Matthieu Protard)