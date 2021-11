L'Australie juge les actions 'alarmantes' de la Chine contraire à sa rhétorique pacifique

CANBERRA (Reuters) - Les actions "alarmantes" de la Chine ne correspondent pas à sa rhétorique sur la promotion de la paix et de la prospérité dans la région, a déclaré vendredi le ministre australien de la Défense après qu'un navire de la marine chinoise a été repéré naviguant dans la zone économique exclusive australienne.

Le ministre de la Défense, Peter Dutton, a cité la militarisation de la mer de Chine méridionale par la Chine, l'agression récente de Taïwan et l'introduction d'une loi sur la sécurité nationale à Hong Kong comme autant d'exemples de la contradiction entre les actions de la Chine et sa rhétorique.

"Nous connaissons tous les fréquentes affirmations du gouvernement chinois selon lesquelles il s'engage en faveur de la paix, de la coopération et du développement", a déclaré Peter Dutton lors d'un discours à Canberra.

"Et pourtant, nous sommes témoins d'une contradiction significative entre les mots et les actions. Nous avons observé de très près comment le gouvernement chinois s'est engagé dans des activités de plus en plus alarmantes."

L'ambassade de Chine à Canberra a déclaré que Peter Dutton avait déformé la politique étrangère de la Chine, trompé le peuple australien et "attisé le conflit et la division entre les peuples et les nations".

"Il est inconcevable que la relation sino-australienne se développe correctement si le gouvernement australien fonde sa stratégie nationale sur une telle analyse", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

(Reportage Colin Packham et Byron Kaye; version française Camille Raynaud)