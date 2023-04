L'Australie interdit à son tour TikTok sur les appareils gouvernementaux

SYDNEY, 4 avril (Reuters) - L'Australie a annoncé mardi qu'elle allait supprimer TikTok de tous les appareils du gouvernement fédéral, emboîtant le pas de nombreux pays occidentaux ayant décidé d'interdire l'application vidéo, propriété chinoise, du fait d'inquiétudes sécuritaires. Il est suspecté que Pékin se serve de l'application vidéo, détenue par le groupe chinois ByteDance, pour récolter des informations sur les utilisateurs à des fins politiques, pouvant nuire aux intérêts sécuritaires occidentaux. Dans un communiqué, le ministre australien de la Justice a déclaré que cette interdiction entrerait en application "aussi tôt que réalisable", ajoutant que des exemptions pourraient être accordées au cas par cas avec des mesures sécuritaires appropriées. (Reportage Kirsty Needham, Renju Jose et Lewis Jackson; version française Jean Terzian)