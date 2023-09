L'Australie en état d'alerte sur les feux avant un été attendu chaud et sec

par Byron Kaye et Cordelia Hsu SYDNEY (Reuters) - Quatre ans après les feux de brousse qui ont ravagé les vastes étendues du sud-est de l'Australie et entrainé la mort de 33 personnes, le pays est à nouveau en état d'alerte et se prépare à ce qui pourrait être la période la plus chaude et la plus sèche depuis ce que l'on a appelé l'"été noir". Depuis le début du printemps australien démarrant en septembre, des records de chaleur ont été battus dans la zone densément peuplée autour de Sydney, poussant certaines écoles de la région à fermer leurs portes en raison du risque de feux de brousse, un mois avant le début habituel de la saison. Des pluies inhabituellement abondantes depuis les incendies de 2019 et 2020 ont stimulé la croissance de la végétation, qui a amassé plus de feuillages susceptibles de brûler par le temps chaud et sec lié au phénomène météorologique El Nino. "Une fois que nous aurons réellement asséché le paysage par rapport aux conditions humides de départ, il se pourrait que nous nous retrouvions avec un paysage très sec mais avec beaucoup de combustible parce que la végétation a bien poussé", a déclaré Jason Evans, professeur au Centre de recherche sur le changement climatique de l'Université de Nouvelle-Galles du Sud. "Ce sont des conditions parfaites pour les feux de brousse", a-t-il ajouté. Les Australiens ont suivi les incendies de forêt qui ont ravagé l'Europe et l'Amérique du Nord durant l'été 2023 et redoutent que ce soit désormais leur tour, alors que le réchauffement de la planète accélère le changement climatique, selon les scientifiques. Selon les météorologues, sur les dix années les plus chaudes enregistrées en Australie, huit l'ont été depuis 2010. (Reportage Byron Kaye et Cordelia Hsu ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)