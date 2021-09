L'Australie attendra patiemment de rétablir les liens avec la France

SYDNEY (Reuters) - Le Premier ministre australien Scott Morrison a dit avoir essayé d'organiser un entretien avec le président français Emmanuel Macron pour l'instant sans succès, après l'abandon par l'Australie d'un contrat de sous-marins français au profit des Etats-Unis.

Scott Morrison, qui s'exprimait mercredi depuis Washington, a dit qu'il s'armerait de patience pour rétablir les liens entre Canberra et Paris.

La France a décidé vendredi dernier de rappeler ses ambassadeurs aux Etats-Unis et en Australie pour consultations.

Le président français Emmanuel Macron et son homologue américain Joe Biden se sont entretenus mercredi par téléphone, et Paris a annoncé que son ambassadeur retournerait à Washington la semaine prochaine.

"Lorsque l'occasion se présentera, j'espère avoir une conversation similaire (avec Emmanuel Macron)", a déclaré Scott Morrison, qui se trouve actuellement aux Etats-Unis.

Scott Morrison a dit qu'il comprenait la déception de la France et a noté que l'annulation du contrat, initialement évalué à 40 milliards de dollars et plus récemment à 60 milliards de dollars, signifiait que les désaccords entre Canberra et Paris étaient différents de ceux opposant la France aux Etats-Unis et qu'il faudrait plus de temps pour les résoudre.

(Reportage John Mair; version française Camille Raynaud)