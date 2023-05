L'Australie annule la réunion du "Quad" prévue à Sydney

par Lewis Jackson et Kirsty Needham SYDNEY (Reuters) - Le Premier ministre australien Anthony Albanese a annoncé mercredi que la réunion du Dialogue quadrilatéral sur la sécurité ("Quad"), qui devait se tenir la semaine prochaine à Sydney, n'aurait pas lieu, après le que le président américain a reporté son déplacement en Australie. Joe Biden a annulé ses déplacements en Australie et en Papouasie-Nouvelle-Guinée en raison des discussions sur le relèvement du plafond de la dette américaine. Anthony Albanese a indiqué que les dirigeants du Quad - qui regroupe Etats-Unis, Japon, Australie et Inde - se rencontreraient ce week-end au Japon, à l'occasion du sommet du G7. "Le sommet du Quad, prévu pour se tenir à Sydney la semaine prochaine, n'aura pas lieu", a annoncé Anthony Albanese lors d'une conférence de presse. La rencontre bilatérale prévue avec le Premier ministre indien Narendra Modi pourrait toutefois encore avoir lieu, a indiqué le premier ministre australien. L'Inde et l'Australie, qui ne font pas partie du G7, ont été invitées à participer au sommet qui se déroulera du 19 au 21 mai à Hiroshima, au Japon. (Reportage Renju Jose, Lewis Jackson et Kirsty Needham à Sydney, rédigé par Alasdair Pal; version française Camille Raynaud)