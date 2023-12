L'audience à Londres pour empêcher l'extradition d'Assange aux USA se tiendra en février

LONDRES (Reuters) - Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, se présentera devant la Haute Cour de Londres en février dans le cadre d'une audience publique visant à empêcher le gouvernement britannique de l'extrader aux États-Unis, où il est recherché pour des raisons pénales, ont déclaré ses partisans mardi. Julian Assange, âgé de 52 ans, est recherché par les autorités américaines pour 18 chefs d'accusation, dont un au titre de la loi sur l'espionnage, en rapport avec la publication par WikiLeaks de dossiers militaires américains confidentiels et de messages diplomatiques qui, selon Washington, ont menacé des vies humaines. La Grande-Bretagne a déjà autorisé son extradition, une décision que Julian Assange s'efforce de renverser. Ses soutiens ont indiqué que deux juges réexamineront une décision antérieure refusant à Julian Assange un recours en appel, au cours d'une session publique prévue à la Haute Cour les 20 et 21 février. "Cette audience de deux jours pourrait être la dernière chance pour Julian Assange d'empêcher son extradition vers les États-Unis", a déclaré WikiLeaks dans un communiqué. Julian Assange s'est fait connaître en 2010 en publiant des centaines de milliers de dossiers secrets et de câbles diplomatiques. Selon ses partisans, Julien Assange est un héros, poursuivi pour avoir révélé des crimes américains, et les poursuites dont il fait l'objet constituent une atteinte au journalisme et à la liberté d'expression. Julien Assange a passé sept ans dans l'ambassade équatorienne à Londres avant d'être expulsé et emprisonné en 2019 pour avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution. Il reste emprisonné depuis lors, jusqu'à la décision sur son extradition. Ses avocats ont également déposé une demande auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui pourrait éventuellement ordonner l'arrêt de l'extradition. "Les quatre dernières années et demie ont été extrêmement éprouvantes pour Julian et sa famille, y compris nos deux jeunes fils", a déclaré sa femme Stella, qu'il a épousée en prison. (Reportage Michael Holden, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)