L'atterrissage en douceur de l'économie mondiale est une vraie possibilité dit Georgieva (FMI)

LONDRES, 12 février (Reuters) - Le Fonds monétaire international (FMI) est désormais "très confiant" sur les perspectives d'un atterrissage en douceur de l'économie mondiale, a déclaré lundi sa directrice générale, Kristalina Georgieva, ajoutant que les taux d'intérêt commenceraient à baisser vers le milieu de l'année. "Nous sommes très confiants dans le fait que l'économie mondiale est maintenant prête pour cet atterrissage en douceur tant espéré", a déclaré Kristalina Georgieva à l'occasion du Sommet mondial des gouvernements à Dubaï. Je m'attends à ce que, d'ici le milieu de l'année, les taux d'intérêt aillent dans le sens de l'inflation" qui reflue depuis l'année dernière, a ajouté la dirigeante. Kristalina Georgieva a rappelé qu'il fallait s'attendre à de nouvelles surprises, et qu'une guerre prolongée entre Israël et le Hamas aurait un impact sur les économies mondiales. "Un conflit qui se prolongerait ferait croître le risque de retombées" sur l'économie mondiale, a déclaré la directrice du FMI. "Les risques semblent aujourd'hui concentrés autour du canal de Suez", a précisé Kristalina Georgieva. "Mais s'il y a d'autres conséquences inattendues, alors le conflit pourra devenir un problème pour le monde entier". (Reportage Marc Jones, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)