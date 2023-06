L'attentisme prévaut en Europe avant la Fed et la BCE

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente jeudi en matinée, les investisseurs ayant le regard tourné vers la Réserve fédérale américaine (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE) qui tiennent la semaine prochaine leur réunion respective de politique monétaire. À Paris, le CAC 40 perd 0,05% à 7.198,95 points vers 08h00 GMT. À Londres, le FTSE 100 grignote 0,01% et à Francfort, le Dax grappille 0,03%. L'indice EuroStoxx 50 reflue de 0,15%, le FTSEurofirst 300 de 0,01% et le Stoxx 600 de 0,14%. Les contrats à terme sur indices aux Etats-Unis préfigurent pour leur part une légère baisse à Wall Street au lendemain d'une séance marquée par des prises de bénéfices, notamment dans le secteur des nouvelles technologies. Les investisseurs sont dans l'attente des décisions de la Fed et de la BCE les 14 et 15 juin alors que le relèvement surprise cette semaine des taux d'intérêt de la banque centrale d'Australie (RBA) et de la Banque du Canada (BoC) a renforcé les incertitudes quant au scénario d'une fin imminente de l'actuel cycle de resserrement monétaire. Sur les marchés obligataires, les rendements se tendent légèrement, le dix ans allemand gagnant environ deux points de base, à 2,454%, tandis que le deux ans a touché brièvement pour la première fois depuis le 15 mars le seuil des 3%. Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans progresse également, à 3,7973%. Le compartiment des nouvelles technologies en Europe (-1,1%) accuse la plus forte baisse du Stoxx 600 dans le sillage du net recul du Nasdaq la veille. A Paris, Capgemini (-1,56%) est en queue du CAC40, tandis que sur le SBF120, Soitec est dans le rouge après la publication de résultats annuels. Novartis, en hausse de 0,63%, profite des annonces du groupe selon lesquelles sa division de génériques Sandoz, bientôt scindée, devrait générer trois milliards de dollars de ventes nettes supplémentaires au cours des cinq prochaines années. (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)