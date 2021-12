L'attentisme devrait dominer à Wall Street avant les annonces de la Fed

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue proche de l'équilibre mercredi à l'ouverture avant les annonces de politique monétaire de la Réserve fédérale attendues dans la soirée et les Bourses européennes, à l'exception de Londres, progressent mercredi à mi-séance au lendemain d'une séance dans le rouge.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en baisse de 0,15% pour le Nasdaq et stable pour le S&P-500 et le Dow Jones.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,57% à 6.934,27 vers 12h30 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,23% mais à Londres, le FTSE cède 0,23%, pénalisé par le repli de la livre sterling après la hausse supérieure aux attentes de l'inflation britannique en novembre.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,38%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,44% et le Stoxx 600 de 0,35%.

La Réserve fédérale rendra les conclusions de deux jours de réunion à 19h00 GMT, qui sera suivi 30 minutes plus tard de la conférence de presse de son président, Jerome Powell.

Une réduction accélérée des achats d'obligations de la Fed est d'autant plus anticipée par les investisseurs face à la flambée de l'inflation après la publication mardi de l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, qui a enregistré le mois dernier sa plus forte hausse en 11 ans.

Outre les annonces sur les rachats d'actifs, les investisseurs analyseront les "dot plot", les prévisions des membres du Federal Open Market Committee sur l'évolution future des taux.

Avant cela, les acteurs de marché prendront connaissance des ventes au détail aux Etats-Unis, à 13h30 GMT.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

Aux valeurs, Veolia gagne 1,76%, la Commission européenne ayant donné mardi son accord sous conditions au rachat de Suez.

La banque italienne en difficulté Carige grimpe de 17,38% à Milan après l'offre de rachat par sa concurrente BPER Banca (+6,08%).

Le géant suédois de l'habillement H&M recule de 2,7% après la publication de marges trimestrielles inférieures aux prévisions et Inditex cède plus de 4% après l'annonce de ses résultats du troisième trimestre.

Cineworld plonge de 31,27% après qu'un tribunal canadien a demandé à l'opérateur de cinéma britannique de verser 1,23 milliard de dollars canadiens (848 millions d'euros) à Cineplex pour avoir abandonné un projet de rachat.

Au niveau sectoriel, les compartiments des ressources de base et de l'énergie sont dans le rouge: TechnipFMC abandonne 3,76%, en queue de peloton du CAC 40, et à Londres, Rio Tinto, BP et Royal Dutch Shell cèdent autour de 1%.

CHANGES

Les mouvements sont limités sur le marché des devises en amont des décisions de la Fed et dans une moindre mesure celles de la Banque centrale européenne jeudi. L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, recule très légèrement et l'euro évolue à 1,1275 dollar.,

La livre sterling réduit ses gains après avoir pris jusqu'à 0,33% contre le billet vert à la suite de la publication de l'inflation britannique en novembre, qui a atteint un pic de dix ans.

"Ces chiffres (...) renforcent clairement les arguments en faveur d'une hausse des taux jeudi lors de la réunion de la Banque d'Angleterre", a déclaré Rupert Thompson, directeur des investissements chez Kingswood.

"Mais les incertitudes soulevées par Omicron suggèrent que le Comité de politique monétaire ne devrait pas s'engager sur cette voie avant février," a-t-il ajouté.

TAUX Du côté de la dette souveraine, le rendement des Treasuries à 10 ans est quasiment inchangé à 1,4462% et son équivalent allemand, référence pour la zone euro, prend moins d'un point de base, à -0,356%.

PÉTROLE

Le marché du pétrole recule pour une troisième séance consécutive par crainte que la croissance de l'offre dépasse celle de la demande l'an prochain.

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a déclaré mardi que l'augmentation de cas de COVID-19 avec l'émergence du variant Omicron allait peser sur la demande mondiale de brut alors que la production de brut devrait augmenter dans le même temps, en particulier aux États-Unis.

Le brut West Texas Intermediate (WTI) perd 1,22% à 69,87 dollars et le Brent 1,09% à 72,9 dollars le baril.

(Laetitia Volga, édité par)