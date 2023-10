L'attaque du Hamas, un échec pour les renseignements israéliens

L'attaque du Hamas, un échec pour les renseignements israéliens













Crédit photo © Reuters

By Emily Rose JERUSALEM, 8 octobre (Reuters) - L'offensive menée par le Hamas samedi en territoire israélien alimente les questions sur le rôle des renseignements de l'Etat hébreu et des forces de défense, totalement prises de court par les commandos du groupe islamiste palestinien. L'attaque a été lancée au lendemain du 50e anniversaire du déclenchement de la guerre du Kippour, lorsque l'armée israélienne avait été surprise par les colonnes de chars syriens et égyptiens. "C'est très similaire à ce qui s'était produit à l'époque", a déclaré le général à la retraite Giora Eiland, ancien chef du Conseil de sécurité nationale. "Comme on a pu le constater, Israël a été complètement surpris par une attaque très bien coordonnée." Un porte-parole de l'armée a déclaré que des discussions sur l'efficacité des services de renseignement auraient lieu en temps voulu mais que pour le moment, la priorité était aux combats. "Nous en parlerons quand nous aurons besoin d'en parler", a-t-il dit à la presse. L'Etat hébreu considère le Hamas, qui prône la destruction d'Israël, comme son ennemi juré mais depuis la guerre de dix jours entre les deux camps en 2021, et les importants dommages infligés à la bande de Gaza, une relative stabilité se maintenait dans le territoire palestinien, contrôlé par le groupe islamiste depuis 2007, alors que des violences secouent depuis dix-huit mois la Cisjordanie. Seuls des affrontements sporadiques étaient signalés à la frontière entre le territoire et Israël, revendiqués par le Djihad islamique mais le Hamas se tenait globalement à l'écart. Pour assurer une certaine paix économique, Israël avait distribué des milliers de permis de travail à des habitants de l'enclave, tout en maintenant un blocus strict du territoire. L'assaut de samedi a brutalement renversé la donne. Des centaines d'hommes armés du Hamas ont pénétré en territoire israélien en franchissant les barrières de sécurité avant d'attaquer les localités frontalières. "C'est un échec des renseignements. On ne peut pas l'appeler autrement", a déclaré Jonathan Panikoff, ancien responsable des services américains au Proche-Orient. "C'est un échec de l'appareil de sécurité, qui remet en question ce qu'on pensait être une approche volontariste payante d'Israël envers Gaza." (Avec Matt Spetalnick à Washington, version française Jean-Stéphane Brosse)