L'Atlético Madrid et la Real Sociedad s'imposent sur le fil

par Baptiste Marin (iDalgo)

Vainqueur du Celta Vigo la semaine passée (2-1), l’Atlético Madrid a signé, ce dimanche, un deuxième succès en dominant cette fois-ci Elche à l’occasion de la 2e journée du championnat espagnol. Le club madrilène s’est imposé (1-0) grâce à un but de l’Argentin Angel Correa. Avec cette victoire, les Colchoneros prennent provisoirement les commandes de la Liga. Dans le second match de l’après-midi, la Real Sociedad a officiellement lancé sa saison avec une victoire à domicile face au Rayo Vallecano (1-0). Battus par le FC Barcelone pour la première journée (4-2), les hommes d’Imanol Alguacil ont connu une nouvelle rencontre difficile mais sont parvenus à s’imposer grâce à un but de Mikel Oyarzabal sur penalty. La Sociedad grimpe à la 7e place, le Rayo est lanterne rouge.