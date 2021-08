L'Atlético de Madrid s'impose contre le Celta Vigo en ouverture de sa saison

par Arthur Cremers (iDalgo)

L'Atlético de Madrid a démarré la défense de son titre de champion d'Espagne de la meilleure des manières ce dimanche. Opposé au Celta Vigo, les hommes de Diego Simeone ont très bien débuté en ouvrant le score dès la 23ème minute par l'intermédiaire d'Angel Correa, sur un service de Thomas Lemar. Puis au retour des vestiaires, Iago Aspas a converti un penalty concédé par Marcos Llorente pour remettre les compteurs à zéro. Mais les Colchoneros ne lâchent jamais rien et Correa s'est offert un doublé sur une passe de Saul Niguez à la 64ème. Le score n'a plus bougé et l'Atleti rejoint Valence et le Real Madrid en tête de la Liga avec trois points grâce à cette victoire 2 buts à 1.