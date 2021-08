L'Atalanta frustrée, la Lazio cartonne Spezia

Crédit photo © Reuters

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour lancer le samedi de Serie A, deux rencontres de la deuxième journée étaient disputées à partir de 18h30. L'Atalanta recevait Bologne dans son Gewiss Stadium et après une victoire étriquée la semaine passée, les hommes de Gian Piero Gasperini ont buté sur leur adversaire du jour. Malgré 21 frappes des locaux, seules 3 ont été cadrées et les deux formations se sont finalement quittées sur un score nul et vierge. Dans l'autre rencontre de cet horaire, la Lazio Rome a réalisé un carton face à Spezia. Avec un triplé de Ciro Immobile dans le premier acte, malgré un penalty manqué, puis trois autres réalisations de Felipe Anderson, Elseid Hysaj et Luis Alberto, les Romains se sont imposés 6 buts à 1 puisque c'est Daniele Verde qui avait ouvert le score dès la 4ème minute. Avec ce large succès, la Lazio prend la tête de la Serie A en compagnie de l'Inter Milan.