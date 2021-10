L'Atalanta déroule, premier succès pour Cagliari

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Après deux matchs consécutifs sans victoire, l'Atalanta Bergame a parfaitement réagi en s'imposant largement sur la pelouse d'Empoli (1-4) lors de la 8e journée de Serie A. Josip Ilicic s'est offert un doublé en début de rencontre et aurait pu réaliser un coup du chapeau s'il n'avait pas manqué un penalty en seconde période. Avec ce succès, la Dea prend provisoirement la 6e place du championnat italien. Plus tôt dans l'après-midi, Cagliari a décroché sa première victoire de le saison en prenant le meilleur sur la Sampdoria (3-1). Joao Pedro s'est offert un doublé et permet à son équipe de revenir à égalité avec sa victime du jour au classement. Rapidement en tête, Sassuolo s'est fait surprendre par le Genoa en toute fin de rencontre (2-2) tandis que l'Udinese a arraché le match nul à domicile face à Bologne (1-1).