L'Assemblée nationale rejette la motion de censure de la gauche

PARIS, 5 février (Reuters) - L'Assemblée nationale a rejeté sans surprise lundi la première motion de censure déposée par l'opposition de gauche contre le nouveau Premier ministre, Gabriel Attal. Les députés de gauche lui reprochaient de ne pas avoir sollicité de vote de confiance, comme sa prédécesseure Elisabeth Borne, après son discours de politique générale la semaine dernière. Le texte déposé par La France insoumise, les écologistes et les communistes a réuni 124 voix, alors qu'une majorité de 289 voix est nécessaire pour faire chuter le gouvernement. "S'affranchir du vote de confiance, c'est choisir de déroger aux principes fondamentaux d'une démocratie parlementaire", avait accusé la gauche dans son texte. (Rédigé par Kate Entringer)