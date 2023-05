L'Assemblée générale des actionnaires de Shell perturbée par des manifestants

LONDRES (Reuters) - Le président de Shell, Andrew Mackenzie, n'a pas pu ouvrir mardi l'assemblée générale des actionnaires du groupe pétrolier en raison de l'irruption de militants environnementaux qui ont pris à partie le directeur général, Wael Sawan. Des agents de sécurité ont expulsé certains des militants au cours d'une scène qui a rappelé les perturbations déjà observées l'année dernière lors de la précédente assemblée générale. "Allez en enfer, Shell, et n'en revenez pas", ont crié en choeur une dizaine de manifestants sous le regard de Wael Sawan et d'Andrew Mackenzie. Les groupes pétroliers ainsi que les institutions financières qui les soutiennent sont de plus en plus fréquemment visés par des manifestations. L'assemblée générale de TotalEnergies, prévue vendredi, pourrait elle aussi subir des perturbations. (Shadia Nasralla; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)