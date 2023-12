L'Assemblée générale de l'Onu appelle à un cessez-le-feu humanitaire à Gaza

par Michelle Nichols NATIONS UNIES (Reuters) - L'Assemblée générale des Nations unies a voté mardi en faveur d'une résolution demandant un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans le conflit entre Israël et le Hamas, après qu'un texte en ce sens s'est vu opposer le veto des Etats-Unis au Conseil de sécurité la semaine dernière. Plus des trois quarts des 193 de l'Assemblée générale de l'Onu ont approuvé le projet de résolution. Les Etats-Unis, qui ne disposent pas d'un droit de veto à l'Assemblée générale, ont voté contre la mesure, de même qu'Israël et huit autres pays. Vingt-trois pays se sont abstenus. Les textes adoptés par l'Assemblée générale, où sont représentés 193 pays, ne sont pas contraignants mais revêtent une importante portée symbolique, alors que le conflit entre Israël et le Hamas depuis l'attaque du groupe palestinien le 7 octobre en territoire israélien a coûté la vie à plus de 18.000 Palestiniens dans la bande de Gaza, selon le dernier bilan du ministère gazaoui de la Santé. L'Assemblée générale avait déjà voté en octobre une résolution appelant à "une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue", qui avait recueilli 121 voix pour, 14 voix contre, dont celle des Etats-Unis, et 44 abstentions. Washington et Israël s'opposent à un cessez-le-feu qui, selon eux, ne profiterait qu'au Hamas. Les Etats-Unis préconisent des "pauses" dans les combats pour protéger les civils et permettre la libération des otages encore détenus par le Hamas depuis son assaut meurtrier du 7 octobre, qui a fait 1.200 morts israéliens. La résolution adoptée mardi réclame également la libération immédiate et sans conditions de tous les otages détenus par le Hamas ainsi que le respect par les belligérants du droit international, en particulier pour la protection des populations civiles. Une tentative des Etats-Unis destinée à amender le texte, pour inclure une condamnation des "attaques terroristes haineuses du Hamas (...) et la détention d'otages", a échoué à rassembler les soutiens suffisants. (Reportage Michelle Nichols; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault et Jean Terzian)