L'assaillant de Rushdie, un sympathisant de l'extrémisme chiite, selon NBC New York

par Kanishka Singh

(Reuters) - L'auteur de l'attentat contre Salman Rushdie lors d'une conférence dans l'État de New York est un sympathisant de l'extrémisme chiite et des gardiens de la révolution islamique d'Iran (IRGC), a déclaré samedi NBC New York, citant des sources policières.

L'auteur d'origine indienne Salman Rushdie, cible d'un "fatwa" de l'Iran en 1989 après la publication de son roman "Les versets sataniques", a été poignardé au cou et au torse lors d'une conférence vendredi. Après plusieurs heures d'opération, Rushdie était sous respirateur et incapable de parler vendredi soir.

La police a identifié le suspect en garde à vue comme étant Hadi Matar, un homme de 24 ans originaire de Fairview, dans le New Jersey, qui avait acheté un billet pour l'événement organisé à la Chautauqua Institution, dans l'ouest de l'État de New York.

Reuters n'a pas pu établir immédiatement si Hadi Matar avait un avocat.

Un examen préliminaire des comptes de médias sociaux de Hadi Matar par les forces de l'ordre a montré qu'il était favorable à l'extrémisme chiite et aux causes de l'IRGC, a rapporté NBC New York, citant un responsable anonyme des forces de l'ordre au fait de l'enquête sur l'attentat.

Hadi Matar est né en Californie et a récemment déménagé dans le New Jersey, selon un article de NBC New York, qui ajoute qu'il était en possession d'un faux permis de conduire.

Vendredi soir, des agents du FBI se sont rendus à sa dernière adresse connue, à Fairview, un quartier du comté de Bergen situé juste en face de Manhattan, de l'autre côté de l'Hudson, rapporte NBC New York.

Les polices de New York et du New Jersey n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le contenu de cet article de NBC New York.

La police a déclaré vendredi qu'elle n'avait pas établi le motif de l'attaque contre Salman Rushdie, 75 ans, qui devait participer à une conférence sur la liberté artistique devant un public de plusieurs centaines de personnes lorsque l'agresseur s'est précipité sur la scène et s'est jeté sur le romancier. La tête de Salman Rushdie est mise à prix depuis 1989.

Selon NBC New York, le responsable a déclaré qu'aucun lien définitif n'avait été établi avec l'IRGC, mais que l'évaluation initiale indiquait que le suspect avait des sympathies pour cette organisation gouvernementale iranienne.

Le gouvernement iranien n'a pas réagi officiellement à cette l'attaque contre Salman Rushdie, mais plusieurs journaux iraniens de la ligne dure ont félicité son agresseur.

Ali Tehfe, maire de Yaroun, dans le sud du Liban, a déclaré que le suspect était le fils d'un homme originaire de la ville. Les parents du suspect ont émigré aux États-Unis et il y est né et a grandi, a ajouté le maire.

À la question de savoir si le suspect ou ses parents étaient affiliés ou soutenaient le groupe Hezbollah soutenu par l'Iran au Liban, Ali Tehfe a répondu qu'il n'avait "aucune information" sur leurs opinions politiques.

Un responsable du Hezbollah a déclaré samedi à Reuters que le groupe armé libanais soutenu par l'Iran ne disposait d'aucune information supplémentaire sur l'attaque contre Salman Rushdie.

L'agression au couteau a été condamnée par des écrivains et des hommes politiques du monde entier qui y voient une atteinte à la liberté d'expression.

Salman Rushdie, qui est né dans une famille musulmane cachemirie à Bombay, fait l'objet depuis plusieurs décennies de menaces de mort. Son roman "les Versets sataniques" est considéré par certains musulmans comme contenant des passages blasphématoires et a été interdit dans de nombreux pays à forte population musulmane.

En 1989, l'ayatollah Ruhollah Khomeini, alors chef suprême de l'Iran, a prononcé une fatwa, ou édit religieux, appelant les musulmans à tuer le romancier et toute personne impliquée dans la publication du livre pour blasphème.

(Reportage Kanishka Singh à Washington; avec la contribution de Timour Azhari à Beirout; version française Jean-Michel Bélot)