L'assaillant de Paris mis en examen pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste"

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - L'auteur présumé de l'attaque qui a fait un mort samedi soir à Paris a été mis en examen pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste en état de récidive légale", a annoncé mercredi le Parquet national antiterrorisme (Pnat). Armand Rajabpour-Miyandoab, 26 ans, est également mis en examen pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation de crimes d'atteintes aux personnes", là aussi en état de récidive légale. Le juge d'instruction auquel le suspect a été présenté a ordonné son placement en détention provisoire, comme l'avait requis le Pnat. L'attaque qui s'est déroulée samedi soir près de la Tour Eiffel a fait un mort, un homme âgé de 23 ans avec la double nationalité allemande et philippine, ainsi que deux blessés de nationalité française et britannique. Converti à l'islam, Armand Rajabpour-Miyandoab, né à Neuilly (Hauts-de-Seine), était "versé dans l'idéologie djihadiste", avait indiqué au lendemain de l'attaque le procureur de la République antiterroriste, Jean-François Ricard. Condamné à cinq ans de prison en 2016 pour "association de malfaiteurs en vue de préparer un acte terroriste", libéré en 2020, l'auteur présumé présentait des "troubles psychiatriques" et avait fait l'objet d'un suivi médical. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Tangi Salaün)