L'ASN demande à EDF d'inspecter 200 soudures de réacteurs nucléaires

L'ASN demande à EDF d'inspecter 200 soudures de réacteurs nucléaires













Crédit photo © Reuters

par America Hernandez et Forrest Crellin PARIS (Reuters) - L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a demandé vendredi à EDF d'inspecter quelque 200 soudures sur les 56 réacteurs de son parc nucléaire, après la découverte cette semaine de trois nouvelles fissures à Penly et Cattenom. Une fissure importante a été découverte mardi sur un circuit du réacteur numéro 1 de la centrale de Penly, en Seine-Maritime. Deux fissures supplémentaires ont été mises en évidence jeudi, une sur le réacteur numéro 2 de la centrale de Penly, et l'autre sur le réacteur numéro 3 de la centrale de Cattenom, en Moselle. Un porte-parole d'EDF s'est refusé à tout commentaire sur la décision de l'ASN, indiquant toutefois que les deux nouvelles fissures étaient dues à une "fatigue thermique", un phénomène lié aux variations de températures, qui entraînent la dilatation et la contraction du métal sans que ces mouvements puissent se faire librement. Des inspections sont régulièrement menées pour identifier ce phénomène, a ajouté le porte-parole. Cette annonce intervient alors que Paris et Londres sont convenus vendredi d'avancer sur la coopération bilatérale dans le domaine de l'énergie nucléaire. (Reportage America Hernandez et Forrest Crellin; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)