L'AS Monaco s'impose en amical

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Pendant que l’Euro bat son plein, les clubs préparent déjà la saison prochaine. L’AS Monaco disputait samedi son premier match de pré-saison face au Red Bull Salzbourg. Le club de la Principauté s’est imposé (3-1) en Autriche. Benajmin Lecomte, Ruben Aguilar ou Cesc Fabregas étaient titulaires pour cette rencontre amicale. Menés 1-0 après un but de Aaronsen à la 6e minute, les Monégasques égalisent juste avant la mi-temps grâce à Enzo Millot (44e). Au retour des vestiaires, Sofiane Diop donne l’avantage à l’ASM à la 65e minute. Dans les derniers instants de la partie, Anthony Musaba inscrit le troisième et dernier but de la rencontre (90e+2). Grâce à ce succès (3-1), Monaco démarre parfaitement sa préparation et disputera samedi prochain un nouveau match amical face à Bruges.