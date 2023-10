L'Arménie ratifie le statut fondateur de la CPI

(Reuters) - Le Parlement arménien a ratifié mardi le statut fondateur de la Cour pénale internationale (CPI), une décision qui place le pays sous la juridiction de la Cour de La Haye et qui a provoqué l'irritation de la Russie. Une porte-parole du Parlement a indiqué que 60 députés avaient voté en faveur de la ratification du Statut de Rome, le traité international qui a fondé la CPI, et de l'adoption d'une déclaration de reconnaissance à titre rétroactif de la juridiction de la CPI. Ving-deux députés ont voté contre. La Russie s'était fortement opposée à ce projet mais les liens avec Moscou se sont détériorés avec l'invasion de l'Ukraine par Moscou et la reprise par l'Azerbaïdjan du Haut-Karabakh. La CPI a émis un mandat d'arrêt à l'encontre du président russe Vladimir Poutine, accusé d'avoir déporté des centaines d'enfants d'Ukraine, ce que le Kremlin réfute. L'adhésion de l'Arménie à la CPI signifie qu'elle sera obligée d'arrêter Vladimir Poutine s'il s'y rend. L'Arménie assure que cette décision ne vise pas la Russie, mais l'Azerbaïdjan qu'elle accuse de crimes de guerre dans le cadre du conflit territorial de longue date dans le Haut-Karabakh. Moscou a estimé mardi que l'Arménie n'avait pas agi comme un partenaire en se soumettant à la juridiction de la CPI. La Russie considère l'Arménie comme un allié mais se pose des questions sur ses dirigeants actuels, a indiqué le porte-parole de Kremlin, Dmitri Peskov. (Reportage Reuters; version française Nicolas Delame et Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)