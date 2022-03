L'Arménie prête à établir des relations diplomatiques avec la Turquie

15 mars (Reuters) - L'Arménie est prête à établir des relations diplomatiques avec la Turquie et à rouvrir sa frontière avec son voisin, rapporte mardi l'agence de presse russe Ria en citant le chef de la diplomatie arménienne Ararat Mirzoyan, alors que Moscou mène depuis plusieurs mois une médiation entre les deux pays.

Ankara et Erevan n'ont plus aucune relation diplomatique ni commerciale et la frontière entre les deux pays est fermée depuis 1993, en dépit d'un accord de paix conclu en 2009 qui n'a jamais été ratifié.

Suite au conflit dans la région sécessionniste du Haut-Karabakh fin 2020, pendant lequel la Turquie a apporté un soutien militaire décisif à l'Azerbaïdjan contre les forces arméniennes, la Russie a entamé une médiation entre Erevan et Ankara.

Le chef de la diplomatie turque, Mevlüt Cavusoglu, avait qualifié la semaine dernière de "productifs et constructifs" ses échanges avec Ararat Mirzoyan.

Le principal sujet de désaccord entre les deux pays est le massacre d'environ 1,5 million d'Arméniens en 1915-1916, que l'Arménie qualifié de génocide. Tout en admettant que de nombreux Arméniens ont été tués lors d'affrontements avec l'Empire ottoman lors de la Première Guerre mondiale, la Turquie conteste ce bilan et nie toute exécution systématique. (Reuters)