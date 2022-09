L'Arménie fait état de nouveaux combats contre l'Azerbaïdjan

(Reuters) - De nouveaux combats ont éclaté mercredi matin entre forces azerbaïdjanaises et arméniennes, a déclaré le ministère arménien de la Défense cité par les agences de presse russes, au lendemain des plus violents affrontements depuis l'automne 2020 entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.

