L'Arménie et l'Azerbaïdjan avancent dans leurs pourparlers de paix, selon Pachinian

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont entendus sur les grandes lignes d'un traité de paix mais persistent "à ne pas parler le même langage diplomatique", a déclaré samedi le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, cité par l'agence russe Tass. Depuis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, les deux pays se sont livré plusieurs guerres autour de l'enclave disputée du Haut-Karabakh, territoire azerbaïdjanais aux mains de sécessionnistes arméniens jusqu'à sa reprise par les forces de Bakou en septembre dernier. Nikol Pachinian a déclaré que les deux républiques du Caucase étaient parvenues à des progrès dans leurs discussions sur un traité de paix tout en faisant état de divergences persistantes sur certains points. "Nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant le processus de paix Arménie-Azerbaïdjan", a déclaré Nikol Pachinian à Erevan, selon Tass. "C'est une bonne chose que les principes de base d'une paix avec l'Azerbaïdjan aient été convenus. Cela s'est produit via la médiation du président du Conseil européen Charles Michel lors de mes réunions avec le président de l'Azerbaïdjan [Ilham Aliev] à Bruxelles", a-t-il expliqué. "La mauvaise nouvelle la plus importante est que nous parlons toujours des langages diplomatiques différents et que très souvent, nous ne nous comprenons pas", a-t-il ajouté. Nikol Pachinian a également précisé que l'Arménie avait proposé un échange de tous les prisonniers des deux camps. (Alexander Marrow, Jean-Stéphane Brosse pour le service français)