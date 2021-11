L'Arménie demande l'aide de Moscou après un accrochage meurtrier avec l'Azerbaïdjan

MOSCOU (Reuters) - L'Arménie a demandé mardi l'assistance militaire de la Russie après un accrochage frontalier avec l'Azerbaïdjan au cours duquel, selon Erevan, 15 soldats arméniens ont été tués et 12 autres capturés.

Cet incident est le plus grave depuis la guerre de 44 jours qui a opposé les deux anciennes républiques soviétiques du Caucase à l'automne 2020 et s'est soldée par la mort de 6.500 personnes au moins et la victoire de l'Azerbaïdjan.

Le conflit dans et autour de l'enclave du Haut-Karabakh - reconnue par la communauté internationale comme partie intégrante de l'Azerbaïdjan, et peuplée majoritairement d'Arméniens - s'est achevé en novembre par un accord de cessez-le-feu sous médiation russe et le déploiement par Moscou d'une force de maintien de la paix de près de 2.000 hommes dans la région.

Par une série de communiqués relayés par les agences de presse russes, le ministère arménien de la Défense a déclaré que ses troupes avaient été visées par des tirs d'artillerie, d'armes légères et de blindés des forces azerbaïdjanaises.

Outre le bilan de 15 soldats tués et 12 autres capturés, il a annoncé avoir perdu deux positions de combat près de la frontière.

"Etant donné que l'Azerbaïdjan a attaqué le territoire souverain de l'Arménie, nous demandons à la Russie de défendre l'intégrité territoriale de l'Arménie sur la base du pacte de défense mutuelle de 1987 entre nos pays", a déclaré Armen Grigorian, secrétaire du Conseil de sécurité arménien, cité par l'agence Interfax.

La Russie, qui possède une base militaire en Arménie, n'a pas réagi dans l'immédiat à l'appel à l'aide d'Erevan, qui a déjà formulé des demandes similaires par le passé.

De son côté, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a parlé d'une situation tendue à la frontière avec l'Arménie et annoncé qu'une opération militaire avait été lancée pour mettre fin à des "provocations" de grande ampleur.

Il a déclaré que les forces arméniennes avaient bombardé certaines positions de l'armée azerbaïdjanaise au canon et au mortier mais affirmé avoir une "supériorité opérationnelle et tactique" sur son adversaire.

"Les soldats arméniens quittent leur positions dans la peur et la panique. L'équipement militaire appartenant au camp adverse a été détruit", a ajouté le ministère à Bakou.

(Reportage Polina Devitt à Moscou et Nailia Bagirova à Bakou, rédigé par Andrew Osborn; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)