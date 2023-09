L'Arménie annonce des exercices militaires conjoints avec les Etats-Unis

6 septembre (Reuters) - L'Arménie et les Etats-Unis mèneront des exercices militaires conjoints en Arménie à partir de la semaine prochaine, a annoncé mercredi le ministère arménien de la Défense. "Dans le cadre des préparatifs à la participation aux missions internationales de maintien de la paix, l'exercice conjoint Arménie-USA 'EAGLE PARTNER 2023' se déroulera du 11 au 20 septembre en Arménie", a-t-il dit dans un communiqué. L'Arménie, ancienne république soviétique, manifeste depuis plusieurs mois des signes de mécontentement à l'égard de son traditionnel allié russe, dont le soutien lui paraît insuffisant face à l'Azerbaïdjan dans le conflit du Haut-Karabakh. Dans une interview publiée dimanche par le quotidien italien La Repubblica, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a estimé que l'Arménie avait fait une erreur stratégique en ne s'appuyant que sur Moscou pour garantir sa sécurité. Il a laissé entendre que la Russie, qui a un pacte de défense avec l'Arménie et possède une base militaire dans le pays, ne considérait pas Erevan comme suffisamment "pro-russe" et estimé que Moscou était en train de se désengager du Sud-Caucase, une hypothèse démentie par le Kremlin. (Bureau de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Tangi Salaün)