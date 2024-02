L'armée ukrainienne se replie vers des "positions plus avantageuses" à Avdiivka

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - L'armée ukrainienne a entrepris de redéployer des troupes vers des "positions plus avantageuses" à Avdiivka, cible de multiples assauts russes dans l'est de l'Ukraine, a déclaré jeudi le porte-parole militaire Dmytro Lykhoviy. Une route logistique accédant à Avdiivka a été mise en place mais il est "difficile" de ravitailler la ville et d'en évacuer les habitants, a ajouté l'officier, interrogé à la télévision. "A Avdiivka, une manoeuvre est en cours dans certains secteurs pour retirer nos unités vers des positions plus avantageuses, et dans certains secteurs pour chasser les Russes de leurs positions", a dit Dmytro Lykhoviy. La 3e Brigade d'assaut, qui a pris part à la contre-offensive de l'été menée par l'Ukraine et à la bataille de Bakhmout, a annoncé de son côté avoir été envoyée en renfort sur le front d'Avdiivka. A lire aussi... "La situation au moment où la brigade a été envoyée était extrêmement critique", a-t-elle dit sur Telegram. "L'ennemi poursuit la rotation active de ses troupes (autour d'Avdiivka) et déploie de nouvelles forces et de nouveaux équipements dans la ville", a-t-elle ajouté. Les forces russes essaient de s'emparer d'Avdiivka depuis octobre. Selon Dmytro Lykhoviy, la Russie a concentré quelque 50.000 hommes sur ce front. (Tom Balmforth et Yuliia Dysa, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Tangi Salaün)