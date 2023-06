L'armée ukrainienne revendique des "succès partiels" sur la ligne de front

KYIV (Reuters) - L'armée ukrainienne a fait état jeudi d'un "succès partiel" dans les combats dans le sud-est et l'est du pays, où ses troupes continueraient de mener l'offensive, réitérant ses revendications de la veille. Le président ukrainien Volodimir Zelensky aurait indiqué mercredi que les progrès de la contre-offensive étaient "plus lents que souhaités", mais que Kyiv ne subirait aucune pression pour les accélérer. De son côté, le ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou a déclaré jeudi que les forces ukrainiennes diminuaient leur activité sur la ligne de front et se regroupaient, mais qu'elles avaient encore la possibilité de mener des actions offensives. Après avoir mené des attaques en direction des villages de Rivnopil et Staromayorske, dans le sud-est, l'armée ukrainienne serait en train de renforcer ses positions. Andriy Kovalev, porte-parole de l'armée ukrainienne, aurait également déclaré jeudi que les troupes attaquaient en direction de Bilohorivka et Dibrova, dans l'est du pays, selon la presse militaire ukrainienne Les troupes ukrainiennes résistent également aux attaques russes dans les zones de Lyman, Bakhmout, Avdiivka et Mariinka, a-t-il ajouté. Le porte-parole avait déjà fait état de "combats particulièrement violents" dans l'est du pays mercredi. (Reportage Tom Balmforth et Aleksandar Vasovic ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)