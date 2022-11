L'armée ukrainienne reprend le contrôle de Kherson

KYIV (Reuters) - Les forces ukrainiennes sont entrées vendredi dans Kherson après le retrait des troupes russes qui occupaient cette ville du sud de l'Ukraine depuis mars, rapporte le renseignement ukrainien.

Dans un communiqué en russe, il précise que l'Ukraine a recouvré le contrôle sur Kherson et ajoute que les soldats russes qui seraient tentés de résister seraient promis à "la destruction".

"Vous avez une chance d'éviter la mort : rendez-vous immédiatement", déclare ce département du ministère ukrainien de la Défense dans un communiqué diffusé sur Telegram.

La Direction du renseignement ukrainien affirme que les soldats russes déployés près du Dniepr ont reçu l'ordre d'abandonner leur uniforme pour des vêtements civils et de se cacher.

La Russie a annoncé pour sa part vendredi la fin du retrait de ses troupes de la rive occidentale du Dniepr à Kherson, où un pont stratégique s'est effondré selon la télévision nationale.

Lors de son briefing quotidien, le ministère russe de la Défense a précisé qu'hommes et équipements avaient été transférés sur la rive gauche (orientale) du Dniepr sans dommages. Le retrait s'est achevé à 02h00 GMT, a-t-il indiqué.

Le ministère, cité ultérieurement par Interfax, a dit que plus de 30.000 soldats russes s'étaient retirés de la rive gauche.

Reuters n'était pas en mesure de vérifier ces informations de manière indépendante.

Moscou avait ordonné ce retrait mercredi face à la contre-offensive de l'armée ukrainienne.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré vendredi que ce repli ne modifiait pas le statut de la région de Kherson, annexée avec trois autres régions ukrainiennes par la Russie en septembre.

Le pont autoroutier d'Antonivsky (Antonovsky en russe), principal point de passage sur le Dniepr entre la ville de Kherson et la rive orientale du fleuve, s'est effondré, a rapporté vendredi la télévision nationale, citant des habitants de la zone.

Suspilne a diffusé une photographie sur laquelle on voit le pont effondré en plusieurs endroits. Le point de passage sur le Dniepr le plus proche se trouve désormais à plus de 70 kilomètres de Kherson.

On ignore pour l'heure les causes de l'effondrement du pont d'Antonivsky.

(Reportage Reuters, version française Sophie Louet)