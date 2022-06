L'armée ukrainienne repoussée vers les faubourgs de Sievierodonetsk - gouverneur

KYIV, 8 juin (Reuters) - Les forces ukrainiennes ont été contraintes de se replier après des bombardements russes à Sievierodonetsk et ne contrôlent plus que la périphérie de la ville de l'est de l'Ukraine, a déclaré mercredi le gouverneur de la région au média RBC-Ukraine.

Les forces spéciales ukrainiennes ont lancé une contre-offensive il y a plusieurs jours et sécurisé près de la moitié de la ville, mais il n'était pas logique qu'elles y restent alors que Moscou multiplie les tirs d'artillerie et les frappes aériennes, a déclaré Sergey Gaidai, le gouverneur de la région de Louhansk.

"Nos (forces) ne contrôlent à nouveau que la périphérie de la ville. Mais les combats se poursuivent, nos (forces) défendent Sievierodonetsk, il est impossible de dire que les Russes contrôlent complètement la ville", a-t-il ajouté.

L'armée russe, qui cherche à s'emparer de tout le territoire des régions de Louhansk et Donestk dans l'est de l'Ukraine, s'efforce depuis des semaines de contrôler Sievierodonetsk, une ville de plus de 100.000 habitants avant l'invasion de l'Ukraine par les forces de Moscou le 24 février, désormais réduite à l'état de ruines. (Reportage Natalia Zinets; rédigé par Tom Balmforth; version française Alizée Degorce, édité par Jean-Stéphane Brosse)