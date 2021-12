L'armée ukrainienne effectue des exercices avec des missiles américains dans l'est du pays

KIEV (Reuters) - Les forces armées ukrainiennes ont réalisé des exercices tactiques avec des missiles antichars américains Javelin dans une zone de conflit avec les séparatistes dans l'est de l'Ukraine sur fond de tensions avec la Russie, a indiqué mercredi la chaîne de télévision ukrainienne Dom.

L'Ukraine, qui cherche à rejoindre l'Otan, reçoit depuis 2018 une série d'envois de munitions et de missiles Javelin américains, suscitant l'ire de Moscou.

Tandis que Kiev accuse Moscou de rassembler des dizaines de milliers de soldats en vue d'une éventuelle offensive, Moscou nie avoir planifié un quelconque assaut et accuse l'Ukraine et les États-Unis d'avoir un comportement déstabilisant, demandant des gages de sécurité contre l'expansion de l'Otan vers l'est, et se disant prête à répondra à toute agression occidentale.

Le haut responsable ukrainien de la sécurité, Oleksiy Danilov, a déclaré mercredi que 122.000 soldats russes se trouvaient à 200 km de la frontière avec l'Ukraine.

Il a dit à Reuters la semaine dernière que la Russie aurait besoin d'au moins 500.000 à 600.000 soldats à la frontière "pour garder la situation sous contrôle en cas d'offensive", mais qu'il lui faudrait plus de 24 heures pour amener suffisamment de troupes dans cette zone pour préparer une invasion.

L'Otan va proposer une réunion Conseil Otan-Russie dès que possible courant 2022 afin d'établir un dialogue "sérieux" avec Moscou, a déclaré mardi le secrétaire général de l'Alliance atlantique lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

