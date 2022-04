L'armée ukrainienne contrôle la région de Kyiv, le regard tourné vers l'Est

LVIV, Ukraine (Reuters) - L'armée ukrainienne a repris le contrôle de la totalité de la région de Kyiv, a annoncé samedi la vice-ministre ukrainienne de la Défense, alors que la présidence ukrainienne dit se préparer désormais à des batailles de grande ampleur dans l'est et le sud du pays.

"Toute la région de Kyiv a été libérée de l'envahisseur", a écrit samedi soir la vice-ministre de la Défense, Hanna Malyar, sur sa page Facebook, confirmant le retrait précipité des forces russes qui stationnaient autour de la capitale.

Plus tôt dans la journée, un conseiller de la présidence ukrainienne, Oleksi Arestovitch, avait indiqué que les forces ukrainiennes avaient repris plus de 30 villes et villages dans les environs de Kyiv.

Le président Volodimir Zelensky a accusé les troupes russes d'avoir miné des bâtiments, du matériel abandonné et même des cadavres pendant leur retraite des derniers jours dans le nord du pays.

"Ils ont miné tout ce territoire. Les maisons sont minées, le matériel est miné, et même les cadavres", a-t-il affirmé dans une vidéo diffusée samedi.

Plus de 1.500 engins explosifs ont été retrouvés en une seule journée dans le village de Dmytrivka, à l'ouest de Kyiv, ont dit samedi les services d'urgence de la région, appelant les habitants à la plus grande prudence s'ils rentrent chez eux.

Le gouverneur de la région de Tchernihiv, située au nord de la capitale, a également accusé l'armée russe d'avoir

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces accusations et le ministère russe de la Défense n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters.

Alors que le retrait russe du nord de l'Ukraine se confirme, les regards se tournent vers l'est du pays, où la Russie a affiché son ambition de prendre le contrôle de la totalité de la région russophone du Donbass, où elle a reconnu l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk.

Des batailles de grande ampleur s'annoncent dans cette région, en particulier pour le contrôle de la ville assiégée de Marioupol, mais aussi plus au Sud, en direction du port stratégique d'Odessa, a estimé le conseiller de la présidence ukrainienne.

"Ne nous faisons pas d'illusion: il y a encore d'intenses batailles pour le sud, pour Marioupol, pour l'est de l'Ukraine", a déclaré Oleksi Arestovitch à la télévision publique.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répété samedi, dans une interview accordée à la télévision biélorusse, que la Russie entendait "sauver" les républiques sécessionnistes de l'est de l'Ukraine et les rétablir dans leurs frontières régionales d'avant 2014.

(Reportage Natalia Zinets et Pavel Polityuk, version française Marc Angrand et Tangi Salaün)