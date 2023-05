L'armée ukrainienne a repoussé les troupes russes à Bakhmout, selon un général

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - Des contre-attaques menées par l'armée ukrainienne ont permis de repousser les troupes russes sur certaines positions dans la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, mais la situation sur le terrain reste "difficile", a indiqué lundi un général ukrainien. Ces derniers mois, la bataille de Bakhmout est devenue la principale ligne de front du conflit. "La situation est très difficile", a déclaré sur l'application de messagerie Telegram le général Oleksandr Syrsky, le commandant en chef des forces terrestres ukrainiennes. "Dans le même temps, dans certaines parties de la ville, l'ennemi a subi des contre-attaques de nos unités et a quitté certaines positions", a ajouté le général. Oleksandr Syrsky a fait ces déclarations lors d'une rencontre avec des soldats ukrainiens sur la principale ligne de front. Il a précisé que de nouvelles unités russes, parmi lesquelles des parachutistes et des combattants du groupe de mercenaires Wagner, étaient "constamment envoyées au front" malgré de lourdes pertes. "Mais l'ennemi n'est pas en mesure de prendre le contrôle de la ville", a dit le général, alors que Kyiv se prépare à lancer une vaste contre-offensive pour reprendre des territoires dans l'est et le sud de l'Ukraine. Selon une porte-parole de l'armée ukrainienne, saper les dispositifs logistiques de la Russie fait partie des préparatifs en vue de cette contre-offensive après qu'une attaque de drones attribuée à l'Ukraine a provoqué un important incendie dans un dépôt pétrolier à Sébastopol. (Reportage Dan Peleschuk, version française Matthieu Protard)