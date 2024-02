L'armée syrienne dit avoir abattu des missiles israéliens

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Les défenses aériennes syriennes ont abattu aux premières heures de samedi des missiles israéliens visant les environs de Damas, a déclaré l'armée syrienne. L'armée syrienne a déclaré dans un communiqué que les frappes avaient été lancées depuis le Plateau du Golan et avaient causé "quelques pertes matérielles". La Syrie a déclaré vendredi que ses défenses aériennes avaient abattu deux drones dans la banlieue ouest de Damas sans toutefois attribuer explicitement la responsabilité de cet incident à Israël. L'armée israélienne a dit ne pas commenter les informations diffusées par les médias étrangers. (Reportage Hatem Maher; version française Camille Raynaud)