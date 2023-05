L'armée soudanaise et les paramilitaires doivent entamer des pourparlers en Arabie saoudite

RIYADH, 6 mai (Reuters) - L'armée soudanaise et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), qui s'affrontent désormais depuis plusieurs semaines, doivent participer à des pourparlers samedi à Djeddah, en Arabie saoudite. L'Arabie saoudite et les États-Unis, qui ont salué le début des "négociations préalables" entre l'armée soudanaise et les FSR, ont exhorté les deux parties à s'engager activement et à parvenir à un cessez-le-feu, selon un communiqué commun. Les Forces de la liberté et du changement du Soudan, un groupe politique à la tête d'un plan de transition vers un régime civil soutenu par la communauté internationale, ont également salué les pourparlers. Il s'agit de la première tentative sérieuse visant à mettre fin aux combats qui ont paralysé le gouvernement soudanais et mis en péril la transition politique du pays après des années de troubles et de soulèvements. Les forces armées soudanaises avaient annoncé vendredi soir l'envoi d'une délégation à Djeddah dans le cadre de l'initiative américano-saoudienne. Les FSR n'ont pas confirmé leur présence, mais les deux parties ont déclaré qu'elles ne discuteraient que d'une trêve humanitaire et non de la fin de la guerre. Malgré de multiples déclarations de cessez-le-feu, les combats ne montrent aucun signe d'apaisement. Toutefois, les médias régionaux ont rapporté qu'il n'y avait pas eu d'échange de coups de feu à Khartoum et dans ses environs aux premières heures samedi. (Reportage Moaz Abd-Alaziz et Nafisa Eltahir, rédigé par Aziz El Yaakoubi ; version française Kate Entringer)