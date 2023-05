L'armée russe reconnaît avoir reculé au nord de Bakhmout

KYIV/KOSTIANTYNIVKA, Ukraine (Reuters) -L'armée russe a finalement reconnu avoir reculé vendredi au nord de la ville de Bakhmout, dans l'est de l'Ukraine, après avoir affirmé plus tôt dans la journée avoir repoussé une offensive ukrainienne dans ce secteur. Selon le ministère russe de la Défense, ses soldats se sont repliés vers de "meilleures positions défensives", un retrait qualifié de "déroute" par le fondateur du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, dont la rivalité avec l'armée s'est exacerbée ces derniers jours. Le groupe Wagner et l'armée russe tentent depuis neuf mois de s'emparer de Bakhmout, une ville qui ne comptait que 70.000 habitants avant la guerre, et pensaient y être quasiment parvenus il y a une semaine, avant que l'Ukraine ne lance une série de contre-attaques localisées, d'abord au sud de Bakhmout puis maintenant au Nord. Le porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré que Kyiv avait engagé un millier d'hommes et une quarantaine de blindés au nord de Bakhmout, en direction de la petite ville de Soledar, et que les soldats russes s'étaient retirés près de la retenue d'eau de Berkhivka. Evguéni Prigojine a contesté dans un message audio qu'il s'agisse d'un repli tactique et parlé de "déroute" qui a permis à l'armée ukrainienne de reconquérir des positions dominant la ville de Bakhmout. "La perte du réservoir de Berkhivka représente une perte de 5 km2 rien qu'aujourd'hui", a-t-il fulminé. "L'ennemi a totalement dégagé la route entre Tchassiv Yar et Bakhmout que nous avions interdite. Il peut désormais l'utiliser et il a conquis des positions tactiquement importantes sur les hauteurs de Bakhmout", a poursuivi Evguéni Prigojine. Le fondateur de Wagner a déclenché un bras-de-fer avec le chef d'état major de l'armée russe et le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, qu'il accuse de ne pas fournir assez d'obus et de munitions à ses combattants. L'armée ukrainienne, avare en commentaires sur ses opérations en cours, qui ne constituent pas encore la grande contre-offensive attendue dans les prochaines semaines, s'est contentée de rapporter une progression de ses troupes de 2 km près de Bakhmout. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations sur le terrain. (Rédigé par les bureaux de Reuters, version française Jean-Stéphane Brosse et Tangi Salaün, édité par Camille Raynaud)