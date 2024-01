L'armée russe dit avoir abattu des drones ukrainiens près de Moscou et Saint-Pétersbourg

18 janvier (Reuters) - Le ministère russe de la Défense a affirmé jeudi matin avoir abattu dans la nuit un drone ukrainien qui se dirigeait vers Moscou et un autre au-dessus de la région de Leningrad, dans laquelle se trouve Saint-Pétersbourg. Selon le ministère, les drones ont été interceptés vers 01h30 jeudi. Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a précisé sur Telegram que les débris du drone abattu n'avaient fait ni victimes, ni dégâts. Dans la région de Leningrad, le drone visait un terminal pétrolier de la mer Baltique, selon un responsable russe en Ukraine. Le gouverneur de la région de Belgorod, cible régulière d'attaques ukrainiennes, a pour sa part affirmé que dix missiles ukrainiens tirés dans la nuit avaient été abattus. Une personne a été blessée, a ajouté Viatcheslav Gladkov. (Reuters)