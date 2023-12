L'armée russe dit avoir abattu 13 roquettes tirées par l'Ukraine

29 décembre (Reuters) - Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses unités antiaériennes avaient détruit vendredi 13 roquettes lancées par l'Ukraine au-dessus de la région russe de Belgorod. Vyacheslav Gladkov, le gouverneur de cette région située dans l'ouest de la Russie à la frontière ukrainienne, a déclaré qu'un homme avait été tué et quatre personnes blessées dans ces incidents. Alexander Bogomaz le gouverneur de la région de Briansk, également située dans l'ouest de la Russie, a dit que six drones ukrainiens avaient été abattus. Aucune victime n'a été signalée, a-t-il précisé. (Reportage Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud)