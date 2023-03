L'armée russe affirme avoir frappé le centre de commandement du régiment Azov

Crédit photo © Reuters

MOSCOU (Reuters) - Le ministère russe de la Défense a annoncé dimanche que ses forces armées ont frappé un centre de commandement du régiment Azov, unité de la Garde nationale ukrainienne, dans le sud-est de la région de Zaporijjia. Le ministère n'a pas donné de détails sur l'attaque dans son bulletin quotidien sur la guerre en Ukraine, que Moscou appelle une "opération militaire spéciale". Reuters n'a pas été en mesure de vérifier cette déclaration de manière indépendante. Fondé par des militants ultranationalistes d’extrême droite comme une unité paramilitaire en 2014 au début de la guerre contre les séparatistes prorusses dans l’est de l’Ukraine, le régiment Azov est depuis devenu une unité régulière, intégrée à la Garde nationale ukrainienne. Le régiment Azov, qui s’est particulièrement distingué l'année dernière dans la lutte contre l’agression russe dans l’est de l’Ukraine, était basé à Marioupol, ville portuaire du sud-est de l’Ukraine. Dans son bulletin, le ministère de la Défense n'a pas fait mention des combats qui font rage autour de la ville de Bakhmout, que les forces russes tentent de prendre. (Reportage Vladimir Soldatkin ; Version française Kate Entringer)