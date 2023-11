L'armée malienne dit avoir repris Kidal aux rebelles touaregs

L'armée malienne dit avoir repris Kidal aux rebelles touaregs













BAMAKO (Reuters) - L'armée malienne a dit mardi avoir pris le contrôle de la ville de Kidal, bastion des rebelles touaregs dans le nord-est du pays, et avoir infligé de lourdes pertes aux "groupes armés terroristes". "Aujourd'hui, nos forces armées et de sécurité se sont emparées de Kidal", a déclaré le chef de la junte au pouvoir à Bamako, le colonel Assimi Goïta, sur la plateforme X (anciennement Twitter). "Notre mission n'est pas achevée. Je rappelle qu'elle consiste à recouvrer et à sécuriser l'intégrité du territoire, sans exclusive aucune", a ajouté celui qui exerce la fonction de Président de la Transition. Les rebelles touaregs, qui contrôlent depuis longtemps une grande partie de la région de Kidal, avaient investi le mois dernier la base occupée jusqu'alors par la mission de maintien de la paix de l'Onu (Minusma), dont la junte a exigé le départ du Mali, après celle des soldats français de la force Barkhane, pour conclure une alliance avec la Russie. Un convoi de l'armée malienne, appuyé selon des témoins par des mercenaires russes, se dirigeait depuis plusieurs jours vers Kidal, livrant des combats sporadiques à ce que la junte présente comme des "groupes armés terroristes", sans faire de distinction entre les rebelles séparatistes touaregs et les groupes djihadistes liés à Al Qaïda ou l'Etat islamique. Reuters n'a pas pu immédiatement joindre le porte-parole des rebelles touaregs. (Reportage de Tiemoko Diallo, rédigé par Anaït Miridshanian, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)