L'armée israélienne tue deux activistes palestiniens en Cisjordanie

JÉNINE, Cisjordanie, 1er décembre (Reuters) - L'armée israélienne a tué deux activistes palestiniens lors d'un raid mené jeudi dans une ville de Cisjordanie occupée, en proie depuis plusieurs mois à une recrudescence des violences, ont rapporté des responsables palestiniens et israéliens.

Le Jihad islamique a fait savoir que les deux hommes tués étaient des membres de son organisation. L'un d'eux était le responsable d'une faction à Jénine où les opérations militaires israéliennes se sont intensifiées après une série d'attaques visant des villes israéliennes en mars dernier.

Le second était un agent de sécurité de l'Autorité palestinienne qui n'était pas en service au moment des faits, ont fait savoir des habitants.

L'armée israélienne a indiqué que ses troupes avaient essuyé des tirs et qu'elles avaient alors riposté lors d'une opération destinée à appréhender des activistes présumés.

Selon le ministère palestinien de la Santé, quelque 210 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année, dont des activistes et des civils.

Dans le même temps, 23 civils et huit personnes au sein des forces de sécurité ont été tuées par des attaques de militants palestiniens en Israël et en Cisjordanie, d'après des données de l'armée israélienne. (Reportage Adel Abu Nemeh et Ali Sawafta, version française Matthieu Protard, édité par Blandine Hénault)