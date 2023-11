L'armée israélienne dit interroger le directeur de l'hôpital Al Chifa de Gaza

JERUSALEM (Reuters) - L'armée israélienne a confirmé jeudi avoir arrêté le directeur de l'hôpital Al Chifa de Gaza pour l'interroger sur les preuves qu'elle dit avoir recueilli de l'activité de combattants du Hamas à l'intérieur de l'établissement. Le ministère palestinien de la Santé avait fait savoir un peu plus tôt que le docteur Mohamed Abou Salamiyah et plusieurs autres médecins avaient été arrêtés à l'aube à un poste de contrôle israélien sur la route menant du nord au sud de la bande de Gaza. L'armée israélienne, qui affirme que le Hamas utilisait l'hôpital Al Chifa comme centre de commandement et pour entreposer des armes, a déclaré dans un communiqué que le directeur de l'établissement ne pouvait pas ignorer de telles activités. "Dans l'hôpital, sous sa direction, il y avait une activité terroriste importante du Hamas", accuse-t-elle. L'armée israélienne a dit avoir découvert un tunnel ainsi que des armes dans l'enceinte de l'immense complexe hospitalier, sans toutefois démontrer à ce jour que le principal centre de commandement du Hamas s'y trouvait, comme elle l'avait avancé pour justifier son assaut. Maï al Kaïla, ministre de la Santé de l'Autorité palestinienne - rivale du Hamas -, a pour sa part accusé Israël de violer le droit humanitaire international en arrêtant des médecins. (Rédigé par James Mackenzie, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)