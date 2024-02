L'armée israélienne dit avoir tué un activiste palestinien en Cisjordanie

L'armée israélienne dit avoir tué un activiste palestinien en Cisjordanie













JÉRUSALEM, 23 février (Reuters) - L'armée israélienne a déclaré vendredi avoir pris pour cible un activiste du groupe du Djihad islamique lors d'une frappe aérienne menée en Cisjordanie, alors qu'il s'apprêtait à commettre une attaque. L'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté qu'un jeune homme de 17 ans avait également été tué lors de la frappe menée jeudi en fin de journée dans la ville de Djénine, et que plus d'une dizaine d'autres personnes avaient été blessées. L'armée israélienne a indiqué que la frappe visait Yasser Hanoun, qui avait perpétré plusieurs attaques au cours des dernières semaines. Les tensions en Cisjordanie, déjà vives avant la nouvelle guerre à Gaza, se sont encore accentuées avec le conflit, qui a coûté la vie à plus de 29.000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires locales. Israël s'est fixé pour objectif de démanteler le Hamas après l'attaque menée le 7 octobre dans le sud de l'Etat hébreu par le groupe palestinien, qui a fait 1.200 morts, civils pour la plupart. (Reportage Ari Rabinovitch, Ali Sawafta et Hatem Maher; version française Camille Raynaud)